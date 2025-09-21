Menu
Money Heist
Articles
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Money Heist»
All info
Совсем не про любовь: у легендарной песни из «Бумажного дома» душераздирающий и глубокий смысл — после такого уже не потанцуешь
Да и подпевать, возможно, не захочется.
Write review
21 September 2025 15:42
Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»
Когда твои родители из преступного мира, вся твоя жизнь напоминает карнавал.
Write review
19 September 2025 19:05
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?
Или вы похожи на Токио, готовую испортить любую авантюру из-за своего характера.
Write review
19 September 2025 17:38
«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц
На Rotten Tomatoes он не сильно полюбился, а вот русскоязычные зрители в восторге.
Write review
18 September 2025 18:36
Осло, Токио и... Профессор? Единицы знают, что у главной звезды «Бумажного дома» тоже был позывной с названием города
Но никто его по нему не называл.
Write review
19 June 2025 08:56
В 2024 Netflix выпустил еще один «Бумажный дом» с Рио и Боготой во главе: но случился провал — вот за что сериал получил 6.6 на IMDb
До заветных 8.2 не дотянул бы при всем желании.
Write review
29 May 2025 21:30
На «Бумажном доме» свет клином не сошелся: 5 сериалов про ограбления с отличным рейтингом
Подборка в честь годовщины первого ограбления банка. Да, и такое тоже отмечают.
Write review
20 March 2025 07:58
Пересмотрели все хиты от Netflix? Приготовьтесь к тесту — он покажет, помните ли вы сюжеты
На 5/5 вопросов ответят заядлые сериаломаны.
Write review
4 December 2024 15:42
Тест по мотивам «Бумажного дома»: покажет, смогли бы вы ограбить банк
В Международный день банков — то, что нужно.
Write review
4 December 2024 14:44
Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из красавчиков-актеров стал бы вашей идеальной парой
Заботливый милаш или дерзкий плохиш?
Write review
22 August 2024 08:30
