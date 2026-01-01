Menu
Kinoafisha TV Shows Kung Fu Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Kung Fu

  • Langley, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Shaolin Temple filming location
Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden, Vancouver, British Columbia, Canada
establishing shots
San Francisco, California, USA
