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Season 1 Cast of the Series The Kitchen (2012)
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"The Kitchen" cast
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Dmitriy Nazarov
Dmitriy Nagiev
Mark Bogatyryov
Elena Podkaminskaya
Viktor Khorinyak
Sergey Lavygin
Marina Mogilevskaya
Zhanyl Asanbekova
Sergey Epishev
Ekaterina Kuznetsova
Mikhail Tarabukin
Lyudmila Maksakova
Elena Chernyavskaya
Yuliya Takshina
Olga Kuzmina
Nikita Tarasov
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