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Season 1 Cast of the Series Kingdom (2014)
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"Kingdom" cast
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Frank Grillo
Alvey Kulina
Kiele Sanchez
Lisa Prince
Matt Lauria
Ryan Wheeler
Jonathan Tucker
Jay Kulina
Nick Jonas
Nate Kulina
Joanna Going
Christina Kulina
Bruce Davison
Zuleikha Robinson
M.C. Gainey
Meaghan Rath
Bryan Callen
Mac Brandt
Fernanda Andrade
Andre Royo
Cynthia Stevenson
Jamie Harris
Kim Robillard
Obba Babatundé
Jai Rodriguez
Ronnie Gene Blevins
Kevin Makely
Alicia Witt
Joy Osmanski
Paul Walter Hauser
Jenn Brown
Earl Baylon
Mario Perez
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