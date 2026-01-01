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Kinoafisha TV Shows Killing Eve Awards

"Killing Eve" updates

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Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Leading Actress
Winner
Supporting Actress
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Leading Actress
Nominee
 Supporting Actor
Nominee
 Virgin Media's Must-See Moment
Nominee
 Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Leading Actress
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Leading Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021 MTV Movie + TV Awards 2021
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Best Villain
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
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