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Killing Eve
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"Killing Eve" updates
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Golden Globes, USA 2019
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2021
Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2020
Best Television Series - Drama
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2019
Leading Actress
Winner
Supporting Actress
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Leading Actress
Nominee
Supporting Actor
Nominee
Virgin Media's Must-See Moment
Nominee
Best Director: Fiction
Nominee
BAFTA Awards 2021
Leading Actress
Nominee
BAFTA Awards 2020
Leading Actress
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2021
Best Kiss
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019
Best Villain
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
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