Killing Eve
Статьи о сериале «Killing Eve»
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
15 September 2025 17:09
BBC наснимали кучу сериалов не хуже «Шерлока» и «Острых козырьков»: топ-10 проектов студии с рейтингом не ниже 8 баллов
От классики до современности.
12 September 2025 10:52
А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 comments
22 August 2025 12:19
Сплошные отказы и проблемы с бюджетом: выяснились неприятные подробности о грядущем фильме по «Звездным войнам»
Буквально на днях фанаты радовались тому, что к франшизе присоединится Райан Гослинг, но теперь все кажется не таким уж радужным.
25 April 2025 15:42
Ты просто совершенство: топ сериальных персонажей с идеальной сюжетной аркой от начала и до конца
Редкий зверь в мире современных шоу, но и такое случается.
17 December 2024 17:36
