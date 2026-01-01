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Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
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