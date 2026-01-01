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Season 2 Cast of the Series iZombie (2015)
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"iZombie" cast
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Rose McIver
Malcolm Goodwin
Clive Babineaux
Rahul Kohli
Ravi Chakrabarti
Robert Buckley
Major Lilywhite
David Anders
Blaine DeBeers
Aly Michalka
Peyton Charles
Robert Knepper
Angus McDonough
Eddie Jemison
Steven Weber
Enrico Colantoni
Steve Hytner
Andrea Savage
Molly Hagan
Jason Antoon
Raphael Sbarge
Natalie Brown
Justin Prentice
Greg Finley
Daran Norris
Jazz Raycole
Ian Reed Kesler
David Starzyk
Adam Rose
Brooke Lyons
Daniel Bess
Miriam Flynn
Marshall Allman
Ben Lawson
Jessica Harmon
Fiona Gubelmann
Lee Garlington
Bryce Hodgson
Don E
Skyler Day
Wallace Langham
Nick Purcha
Oscar Nuñez
Steven Williams
Leanne Lapp
Mercy Malick
Daniella Alonso
Rick Fox
Kurt Evans
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