Kinoafisha TV Shows iZombie Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: iZombie

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
210-555 Brooksbank Ave, Bld. 10 North Vancouver, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 20 July 2016 - 15 March 2017
  • 7 August 2018 - 21 January 2019
