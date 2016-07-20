Menu
Filming Locations: iZombie
Vancouver, British Columbia, Canada
Iconic scenes & Locations
Studio
210-555 Brooksbank Ave, Bld. 10 North Vancouver, British Columbia, Canada
Filming City
Maple Ridge, British Columbia, Canada
Filming Dates
20 July 2016 - 15 March 2017
7 August 2018 - 21 January 2019
