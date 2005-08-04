Menu
It's Always Sunny in Philadelphia 18+
Production year 2005
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel FXX

8.5
8.8 IMDb
All seasons of "It's Always Sunny in Philadelphia"
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 1 Season 1
7 episodes 4 August 2005 - 13 September 2005
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 2 Season 2
10 episodes 29 June 2006 - 17 August 2006
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 3 Season 3
15 episodes 13 September 2007 - 15 November 2007
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 4 Season 4
13 episodes 18 September 2008 - 20 November 2008
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 5 Season 5
12 episodes 17 September 2009 - 10 December 2009
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 6 Season 6
13 episodes 16 September 2010 - 16 December 2010
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 7 Season 7
13 episodes 15 September 2011 - 15 December 2011
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 8 Season 8
10 episodes 11 October 2012 - 20 December 2012
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 9 Season 9
10 episodes 4 September 2013 - 6 November 2013
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 10 Season 10
10 episodes 14 January 2015 - 18 March 2015
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 11 Season 11
10 episodes 6 January 2016 - 9 March 2016
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 12 Season 12
10 episodes 4 January 2017 - 8 March 2017
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 13 Season 13
10 episodes 5 September 2018 - 7 November 2018
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 14 Season 14
10 episodes 25 September 2019 - 20 November 2019
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 15 Season 15
8 episodes 1 December 2021 - 22 December 2021
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 16 Season 16
8 episodes 7 June 2023 - 19 July 2023
 
It's Always Sunny in Philadelphia - Season 17 Season 17
8 episodes 9 July 2025 - 20 August 2025
 
Season 18
TBA
 
