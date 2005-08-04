Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
It's Always Sunny in Philadelphia All seasons
It's Always Sunny in Philadelphia
18+
Production year
2005
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
FXX
Series rating
8.5
Rate
10
votes
8.8
IMDb
Write review
All seasons of "It's Always Sunny in Philadelphia"
Season 1
7 episodes
4 August 2005 - 13 September 2005
Season 2
10 episodes
29 June 2006 - 17 August 2006
Season 3
15 episodes
13 September 2007 - 15 November 2007
Season 4
13 episodes
18 September 2008 - 20 November 2008
Season 5
12 episodes
17 September 2009 - 10 December 2009
Season 6
13 episodes
16 September 2010 - 16 December 2010
Season 7
13 episodes
15 September 2011 - 15 December 2011
Season 8
10 episodes
11 October 2012 - 20 December 2012
Season 9
10 episodes
4 September 2013 - 6 November 2013
Season 10
10 episodes
14 January 2015 - 18 March 2015
Season 11
10 episodes
6 January 2016 - 9 March 2016
Season 12
10 episodes
4 January 2017 - 8 March 2017
Season 13
10 episodes
5 September 2018 - 7 November 2018
Season 14
10 episodes
25 September 2019 - 20 November 2019
Season 15
8 episodes
1 December 2021 - 22 December 2021
Season 16
8 episodes
7 June 2023 - 19 July 2023
Season 17
8 episodes
9 July 2025 - 20 August 2025
Season 18
TBA
