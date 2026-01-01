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It's Always Sunny in Philadelphia
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Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Nominee
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