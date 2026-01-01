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It's a Sin
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BAFTA Awards 2022
Director, Fiction
Winner
Editing, Fiction
Winner
Supporting Actor
Nominee
Supporting Actor
Nominee
Supporting Actor
Nominee
Leading Actor
Nominee
Leading Actress
Nominee
Mini-Series
Nominee
Mini-Series
Nominee
Virgin Media's Must-See Moment
Nominee
Writer, Drama
Nominee
Make Up & Hair Design
Nominee
Make Up & Hair Design
Nominee
Scripted Casting
Nominee
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