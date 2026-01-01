|Title
|Artist
|Time
|1
|Catch Up
|Devonte Hynes
|0:57
|2
|Brock Waits for Eladio
|Devonte Hynes
|1:17
|3
|Not Attached to an Outcome
|Devonte Hynes
|1:06
|4
|Brooke and Adam
|Devonte Hynes
|1:19
|5
|A Drawer or Two
|Devonte Hynes
|1:26
|6
|Doesn't Want to be Found
|Devonte Hynes
|3:41
|7
|Extra Time
|Devonte Hynes
|1:40
|8
|Fucking Gone
|Devonte Hynes
|1:40
|9
|Borrowed Time
|Devonte Hynes
|2:59
|10
|Precious
|Devonte Hynes
|2:31
|11
|These Hands
|Devonte Hynes
|1:20
|12
|All the Time We Have
|Devonte Hynes
|2:26
|13
|Alternative
|Devonte Hynes
|2:09
|14
|Bottom of You
|Devonte Hynes
|2:12
|15
|Bolano Endings
|Devonte Hynes
|2:45
|16
|Just an Evil Person
|Devonte Hynes
|1:36
|17
|My Permission
|Devonte Hynes
|1:37
|18
|Encouragement
|Devonte Hynes
|1:58
|19
|Seem Far Away
|Devonte Hynes
|1:21
|20
|You Listen
|Devonte Hynes
|2:00
|21
|Morning Wake Up
|Devonte Hynes
|1:10
|22
|Not Gonna Bend
|Devonte Hynes
|1:43
|23
|See You Next Week
|Devonte Hynes
|1:51
|24
|We Love Each Other
|Devonte Hynes
|5:06