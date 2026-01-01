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Kinoafisha TV Shows How I Met Your Mother Awards

"How I Met Your Mother" updates

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Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or a Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Nominee
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