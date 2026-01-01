|Title
|Artist
|Time
|1
|Any Less Hurtful
|Jeff Beal
|3:24
|2
|House of Cards Main Title
|Jeff Beal
|2:12
|3
|Had My Doubts
|Jeff Beal
|2:17
|4
|Terminal
|Jeff Beal
|2:55
|5
|Make the Terror
|Jeff Beal
|2:07
|6
|Texas
|Jeff Beal
|3:11
|7
|Opposing Forces
|Jeff Beal
|3:49
|8
|Celia
|Jeff Beal
|1:48
|9
|Become Dangerous
|Jeff Beal
|2:02
|10
|Help You Win
|Jeff Beal
|3:34
|11
|Doris Jones
|Jeff Beal
|2:32
|12
|It Radiates
|Jeff Beal
|0:51
|13
|What I'm Afraid Of
|Jeff Beal
|1:00
|14
|Keep an Eye
|Jeff Beal
|1:04
|15
|Cabin in the Woods
|Jeff Beal
|1:43
|16
|Betrayed
|Jeff Beal
|4:02
|17
|Coat Tails
|Jeff Beal
|1:44
|18
|Cronkite Moment
|Jeff Beal
|4:05
|19
|Hope He Dies
|Jeff Beal
|4:05
|20
|The Plan Is Sound
|Jeff Beal
|2:06
|21
|Digging up Notes
|Jeff Beal
|1:51
|22
|Obedience
|Jeff Beal
|2:56
|23
|Remy Danton
|Jeff Beal
|3:21
|24
|Madness
|Jeff Beal
|1:15
|25
|I Dream of Zoe
|Jeff Beal
|3:18
|26
|New Organ
|Jeff Beal
|1:08
|27
|Back You Up
|Jeff Beal
|6:14
|28
|On the Ticket
|Jeff Beal
|3:05
|29
|Search Engine Plot
|Jeff Beal
|4:47
|30
|Common Enemy
|Jeff Beal
|3:41
|31
|Blind Eye
|Jeff Beal
|1:57
|32
|NRA Meeting
|Jeff Beal
|2:18
|33
|Running Mates
|Jeff Beal
|4:11
|34
|Janine Remembers
|Jeff Beal
|2:45
|35
|Straw Man
|Jeff Beal
|1:31
|36
|Memorial Fund
|Jeff Beal
|3:21
|37
|Thank You Texas
|Jeff Beal
|2:36
|38
|Aiko on the Move
|Jeff Beal
|1:56
|39
|You Should Go
|Jeff Beal
|2:40
|40
|Good for the Pain
|Jeff Beal
|0:50
|41
|Arrangements
|Jeff Beal
|1:31
|42
|Perfectly Timed Exit
|Jeff Beal
|3:29
|43
|Hallucinations
|Jeff Beal
|2:30
|44
|Partners for Life
|Jeff Beal
|2:40
|45
|This Is the President
|Jeff Beal
|1:18
|46
|Tusk Lied
|Jeff Beal
|1:07
|47
|Jackie Sharp
|Jeff Beal
|1:30
|48
|A Thousand Miles
|Jeff Beal
|2:47
|49
|In the Dark
|Jeff Beal
|2:16
|50
|Conway Intervenes
|Jeff Beal
|2:01
|51
|Mr. Hamadi
|Jeff Beal
|1:57
|52
|Political Sabotage
|Jeff Beal
|4:29
|53
|Let Him Go
|Jeff Beal
|2:29
|54
|A United Front
|Jeff Beal
|2:06
|55
|Rebirth
|Jeff Beal
|3:19