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Kinoafisha TV Shows Houdini Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Houdini

  • Hungary
  • Budapest, Hungary
  • Kelenfold Power Station, Budapest, Hungary

Iconic scenes & Locations

Theatre scenes
Kecskemet, Hungary
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Filming Dates

  • 14 October 2013 - 29 November 2013
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