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Houdini and Doyle
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Season 1 Cast of the Series Houdini and Doyle (2016)
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"Houdini and Doyle" cast
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Esh Alladi
Edward Akrout
Michael Weston
Harry Houdini
Stephen Mangan
Arthur Conan Doyle
Adam Nagaitis
Sian Breckin
Andrew Bicknell
Ewen Bremner
Tim McInnerny
Lily-Rose Aslandogdu
Emily Carey
Tom Canton
Rebecca Liddiard
Rebecca Liddiard
Constable Adelaide Stratton
Janine Duvitski
Peter Outerbridge
Risteárd Cooper
Adam Nagaitis
Sergeant George Gudgett
Kjartan Hewitt
Nicholas Burns
Diana Quick
Jacob Blair
James Fleet
Tim McInnerny
Chief Inspector Horace Merring
Lara Jean Chorostecki
Brandon Oakes
Blake Harrison
Angela Curran
Emily Hampshire
Simone Kirby
Keith Lomas
Adelayo Adedayo
Elias Toufexis
Sebastian Croft
Natalie Krill
James Lance
Kevin Mains
Paddy C. Courtney
Charlotte Hope
Joel Morris
Sarah Abbott
Noah Jupe
Louise Delamere
Laura Fraser
Bo Martyn
Lex Shrapnel
Reece Noi
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