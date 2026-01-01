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Season 4 Cast of the Series Hot in Cleveland (2012)
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"Hot in Cleveland" cast
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Valerie Bertinelli
Melanie Moretti
Jane Leeves
Joy Scroggs
Wendie Malick
Victoria Chase
Betty White
Elka Ostrovsky
Jay Harrington
Eddie Cibrian
Michael Urie
Michael McMillian
Heather Locklear
Mary Tyler Moore
Alan Dale
Georgia Engel
Tom Arnold
Ed Begley Jr.
William Shatner
Dave Foley
Cameron Mathison
Jack Wagner
Fred Willard
Craig Ferguson
Kirstie Alley
Regis Philbin
Chris Williams
Alice Amter
Enrico Colantoni
Samantha Martin
Juliet Mills
Danny Pudi
Jim Meskimen
Nick Searcy
Alan Ruck
Valerie Harper
John Colella
Kevin Farley
Lauren Lapkus
Marshall Manesh
Cassandra Scerbo
Pej Vahdat
Yeardley Smith
Ally Maki
Cloris Leachman
Brian Baumgartner
Nicholas Bishop
Robbie Amell
Bailey Gambertoglio
Parvesh Cheena
Michael Croner
Jill Benjamin
Brody Hutzler
Gita Reddy
George Hamilton
Amy Paffrath
Sam Daly
Justin Wade
Jeffrey De Serrano
Michael Weaver
Shirley Jones
Gary Anthony Sturgis
Mary-Charles Jones
Julie Wittner
Jesse Tyler Ferguson
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