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Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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