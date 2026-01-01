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Kinoafisha TV Shows Hot in Cleveland Awards

"Hot in Cleveland" updates

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Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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