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His Dark Materials
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Season 3 Cast of the Series His Dark Materials (2022)
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"His Dark Materials" cast
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Jonathan Aris
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Andrew Scott
Lin-Manuel Miranda
Lee Scoresby
Naomi Battrick
Jade Anouka
Robert Boulter
Chipo Chung
Wade Briggs
Martin Bell
Ruta Gedmintas
Serafina Pekkala
Frank Bourke
Sian Clifford
Kobna Holdbrook-Smith
Souad Faress
Dafne Keen
Seán Carlsen
Mark Holden
Alex Hassell
Gerard Horan
Simone Kirby
Sorcha Groundsell
Agnes Evans
Nina Sosanya
Elaine Parry
Jamie Ward
Will Keen
Amir Wilson
Will Parry
Jamie Kenna
Simon Harrison
Simon Harrison
Patricia Allison
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