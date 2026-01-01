Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows His Dark Materials Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series His Dark Materials (2019)

"His Dark Materials" cast All info
James McAvoy
James McAvoy
Ruth Wilson
Ruth Wilson
Will Keen
Father MacPhail Dafne Keen
Dafne Keen
Lyra Belacqua Lin-Manuel Miranda
Lin-Manuel Miranda
Lee Scoresby Clarke Peters
Clarke Peters
Amir Wilson
Amir Wilson
Will Parry Nabil Elouhabi
Nabil Elouhabi
Morfydd Clark
Morfydd Clark
James Cosmo
James Cosmo
Farder Coram
Lewin Lloyd
Roger Parslow
Daniel Frogson
Daniel Frogson
Tony Costa Lucian Msamati
Lucian Msamati
John Faa Tyler Howitt
Tyler Howitt
Simon Manyonda
Harry Melling
Harry Melling
Ariyon Bakare
Ariyon Bakare
Lia Williams
Lia Williams
Asheq Akhtar
Gary Lewis
Gary Lewis
Thorold Omid Djalili
Omid Djalili
Kate Rutter
Frank Bourke
Ian Gelder
Ian Gelder
Andrew Scott
Andrew Scott
Anne-Marie Duff
Anne-Marie Duff
Ma Costa
Joi Johannsson
Patrick Godfrey
Amit Shah
Amit Shah
Geoff Bell
Nina Sosanya
Nina Sosanya
Elaine Parry
Richard Cunningham
Robert Emms
Robert Emms
Jamie Wilkes
Raffiella Chapman
Raffiella Chapman
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more