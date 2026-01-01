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His Dark Materials
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Season 1 Cast of the Series His Dark Materials (2019)
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"His Dark Materials" cast
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James McAvoy
Ruth Wilson
Will Keen
Father MacPhail
Dafne Keen
Lyra Belacqua
Lin-Manuel Miranda
Lee Scoresby
Clarke Peters
Amir Wilson
Will Parry
Nabil Elouhabi
Morfydd Clark
James Cosmo
Farder Coram
Lewin Lloyd
Roger Parslow
Daniel Frogson
Tony Costa
Lucian Msamati
John Faa
Tyler Howitt
Simon Manyonda
Harry Melling
Ariyon Bakare
Lia Williams
Asheq Akhtar
Gary Lewis
Thorold
Omid Djalili
Kate Rutter
Frank Bourke
Ian Gelder
Andrew Scott
Anne-Marie Duff
Ma Costa
Joi Johannsson
Patrick Godfrey
Amit Shah
Geoff Bell
Nina Sosanya
Elaine Parry
Richard Cunningham
Robert Emms
Jamie Wilkes
Raffiella Chapman
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