Hilda 2018 - 2023, season 3

Hilda season 3 poster
Hilda 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 7 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 12 minutes
В 3-м сезоне сериала «Хильда» продолжаются захватывающие приключения любознательной девочки по имени Хильда. Жители планеты даже не подозревают, кто находится рядом с ними. Хильда умеет попадать в увлекательные истории. Каждый день она наполняет интересными событиями. Ее можно назвать храброй, поскольку Хильду не пугают встречи с необычными существами, например троллями и великанами. Напомним, в предыдущем сезоне необыкновенные рассказы Алфо о Тролльберге вызвали у жителей Эльфийского королевства немало вопросов. А Хильда с матерью и Твигом искали выход из загадочного леса, наводненного троллями. 

6.9
8.6 IMDb
Chapter 1: The Train to Tofoten
7 December 2023
Chapter 2: The Fairy Mound
7 December 2023
Chapter 3: The Giantslayer
7 December 2023
Chapter 4: The Laughing Merman
7 December 2023
Chapter 5: The Job
7 December 2023
Chapter 6: The Forgotten Lake
7 December 2023
Chapter 7: Strange Frequencies
7 December 2023
Chapter 8: The Fairy Isle
7 December 2023
