В 3-м сезоне сериала «Хильда» продолжаются захватывающие приключения любознательной девочки по имени Хильда. Жители планеты даже не подозревают, кто находится рядом с ними. Хильда умеет попадать в увлекательные истории. Каждый день она наполняет интересными событиями. Ее можно назвать храброй, поскольку Хильду не пугают встречи с необычными существами, например троллями и великанами. Напомним, в предыдущем сезоне необыкновенные рассказы Алфо о Тролльберге вызвали у жителей Эльфийского королевства немало вопросов. А Хильда с матерью и Твигом искали выход из загадочного леса, наводненного троллями.