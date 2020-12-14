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Hilda 2018 - 2023 season 2

Hilda season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hilda Seasons Season 2
Hilda 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 14 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Hilda" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Хильда» главная героиня — удивительная девочка по имени Хильда — вместе со своими друзьями Фридой и Дэвидом продолжает узнавать все больше и больше неожиданных подробностей о волшебных существах, проживающих в Тролльберге. Сначала девочка знакомится с начальником городского патруля, а затем отправляется на поиски потерянной книги. Но даже на этом ее приключения не заканчиваются: каким-то образом Хильде удается попасть в прошлое и даже изменить несколько ключевых событий в своей жизни. Впрочем, последствия ее поступков оказываются не такими уж радужными. Однако самое опасное приключение героини еще впереди...

Season 2 Cast

Bella Ramsey
Bella Ramsey
Andy Serkis
Andy Serkis
Ameerah Falzon-Ojo
Oliver Nelson
Daisy Haggard
Rasmus Hardiker
Rasmus Hardiker
All Season 2 Cast

Series rating

8.2
Rate 20 votes
8.6 IMDb

"Hilda" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Chapter 1: The Troll Circle
Season 2 Episode 1
14 December 2020
Chapter: 2: The Draugen
Season 2 Episode 2
14 December 2020
Chapter 3: The Witch
Season 2 Episode 3
14 December 2020
Chapter 4: The Eternal Warriors
Season 2 Episode 4
14 December 2020
Chapter 5: The Windmill
Season 2 Episode 5
14 December 2020
Chapter 6: The Old Bells of Trolberg
Season 2 Episode 6
14 December 2020
Chapter 7: The Beast of Cauldron Island
Season 2 Episode 7
14 December 2020
Chapter 8: The Fifty Year Night
Season 2 Episode 8
14 December 2020
Chapter 9: The Deerfox
Season 2 Episode 9
14 December 2020
Chapter: 10: The Yule Lads
Season 2 Episode 10
14 December 2020
Chapter 11: The Jorts Incident
Season 2 Episode 11
14 December 2020
Chapter 12: The Replacement
Season 2 Episode 12
14 December 2020
Chapter 13: The Stone Forest
Season 2 Episode 13
14 December 2020
TV series release schedule
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