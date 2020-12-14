Во 2 сезоне сериала «Хильда» главная героиня — удивительная девочка по имени Хильда — вместе со своими друзьями Фридой и Дэвидом продолжает узнавать все больше и больше неожиданных подробностей о волшебных существах, проживающих в Тролльберге. Сначала девочка знакомится с начальником городского патруля, а затем отправляется на поиски потерянной книги. Но даже на этом ее приключения не заканчиваются: каким-то образом Хильде удается попасть в прошлое и даже изменить несколько ключевых событий в своей жизни. Впрочем, последствия ее поступков оказываются не такими уж радужными. Однако самое опасное приключение героини еще впереди...