В 4-м сезоне сериала «Классный мюзикл» событий разворачиваются в Ист-Хай. Группа «Дикие кошки» участвует в прослушивании и репетиции четвертого школьного мюзикла. Рикки и Кортни отправляются в колледж, из-за чего их участие в спектакле подвергается сомнению и проект оказывается под угрозой. Подготовка к новому мюзиклу перетягивает на себя все внимание, оставляя прошлогодних звезд не у дел. Разумеется, они не собираются с этим мириться. На вечеринке в доме Джины в честь Хеллоуина отношения ребят подвергаются неожиданным испытаниям. Раскрываются темные секреты и заключаются внезапные союзы бывших конкурентов.