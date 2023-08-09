Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

High School Musical: The Musical: The Series 2019 - 2023, season 4

High School Musical: The Musical: The Series season 4 poster
Kinoafisha TV Shows High School Musical: The Musical: The Series Seasons Season 4

High School Musical: The Musical: The Series
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 9 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"High School Musical: The Musical: The Series" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Классный мюзикл» событий разворачиваются в Ист-Хай. Группа «Дикие кошки» участвует в прослушивании и репетиции четвертого школьного мюзикла. Рикки и Кортни отправляются в колледж, из-за чего их участие в спектакле подвергается сомнению и проект оказывается под угрозой. Подготовка к новому мюзиклу перетягивает на себя все внимание, оставляя прошлогодних звезд не у дел. Разумеется, они не собираются с этим мириться. На вечеринке в доме Джины в честь Хеллоуина отношения ребят подвергаются неожиданным испытаниям. Раскрываются темные секреты и заключаются внезапные союзы бывших конкурентов.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.1 IMDb
Write review
"High School Musical: The Musical: The Series" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
High School Musical 4
Season 4 Episode 1
9 August 2023
HSM v. HSM
Season 4 Episode 2
9 August 2023
A Star Is Reborn
Season 4 Episode 3
9 August 2023
Trick or Treat
Season 4 Episode 4
9 August 2023
Admissions
Season 4 Episode 5
9 August 2023
Trust the Process
Season 4 Episode 6
9 August 2023
The Night of Nights
Season 4 Episode 7
9 August 2023
Born to Be Brave
Season 4 Episode 8
9 August 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more