High School Musical: The Musical: The Series 2019 - 2023 season 3

High School Musical: The Musical: The Series
Season premiere 27 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"High School Musical: The Musical: The Series" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» продолжится история студентов из школы East High, где снимают оригинальное кино. На сей раз герои покинут стены учебного заведения, чтобы провести прекрасное лето в ночном лагере с кострами, влюбленностями и ночами без комендантских часов. Напомним, в предыдущих сезонах под руководством новой преподавательницы драматического искусства учащиеся занимались постановкой мюзикла. Так они хотели подчеркнуть принадлежность своего учебного заведения к кинематографу.

6.9
7.1 IMDb

"High School Musical: The Musical: The Series" season 3 list of episodes.

Happy Campers
Season 3 Episode 1
27 July 2022
Into the Unknown
Season 3 Episode 2
3 August 2022
The Woman in the Woods
Season 3 Episode 3
10 August 2022
No Drama
Season 3 Episode 4
17 August 2022
The Real Campers of Shallow Lake
Season 3 Episode 5
24 August 2022
Color War
Season 3 Episode 6
31 August 2022
Camp Prom
Season 3 Episode 7
7 September 2022
Let It Go
Season 3 Episode 8
14 September 2022
