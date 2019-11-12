High School Musical: The Musical: The Series 2019 - 2023 episode 9 season 1
"High School Musical: The Musical: The Series" season 1 all episodes
The Auditions
Season 1 / Episode 112 November 2019
The Read-Through
Season 1 / Episode 215 November 2019
The Wonderstudies
Season 1 / Episode 322 November 2019
Blocking
Season 1 / Episode 429 November 2019
Homecoming
Season 1 / Episode 56 December 2019
What Team?
Season 1 / Episode 613 December 2019
Thanksgiving
Season 1 / Episode 720 December 2019
The Tech Rehearsal
Season 1 / Episode 827 December 2019
Opening Night
Season 1 / Episode 93 January 2020
Act Two
Season 1 / Episode 1010 January 2020
Episode description
В 1 сезоне 9 серии сериала «Классный мюзикл: Мюзикл» все главные герои готовятся к долгожданной премьере. После множества репетиций они наконец готовы показать класс. Увы, неожиданные обстоятельства вновь нарушают планы учеников мисс Дженн.
