В 5-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» главного героя спасает от головорезов таинственный персонаж в плаще по имени Обезьяночеловек. Гарольд и Хельга опаздывают на автобус и отделяются от остального класса. Хельга понимает, что Арнольд увлечен Лилой из-за ее остроумия и обаяния. Она решает, что единственный способ привлечь к себе внимание возлюбленного – это стать похожей на Лилу. Арнольд помогает мистеру Грину баллотироваться в городской совет. Сид смотрит в одиночестве фильм о вампирах и начинает бояться даже собственной тени. Ольга решает стать для Хельги идеальной старшей сестренкой, но та не разделяет ее энтузиазма.