Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hey Arnold! 1996 - 2004, season 5

Hey Arnold! season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Hey Arnold! Seasons Season 5

Hey Arnold! 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 4 March 2000
Production year 2000
Number of episodes 24
Runtime 8 hours 48 minutes
"Hey Arnold!" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» главного героя спасает от головорезов таинственный персонаж в плаще по имени Обезьяночеловек. Гарольд и Хельга опаздывают на автобус и отделяются от остального класса. Хельга понимает, что Арнольд увлечен Лилой из-за ее остроумия и обаяния. Она решает, что единственный способ привлечь к себе внимание возлюбленного – это стать похожей на Лилу. Арнольд помогает мистеру Грину баллотироваться в городской совет. Сид смотрит в одиночестве фильм о вампирах и начинает бояться даже собственной тени. Ольга решает стать для Хельги идеальной старшей сестренкой, но та не разделяет ее энтузиазма.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.6 IMDb
Write review
"Hey Arnold!" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 5 Episode 1
4 March 2000
Episode 2
Season 5 Episode 2
11 March 2000
Episode 3
Season 5 Episode 3
18 March 2000
Episode 4
Season 5 Episode 4
5 April 2000
Episode 5
Season 5 Episode 5
12 April 2000
Episode 6
Season 5 Episode 6
12 April 2000
Episode 7
Season 5 Episode 7
19 April 2000
Episode 8
Season 5 Episode 8
26 April 2000
Episode 9
Season 5 Episode 9
25 May 2000
Episode 10
Season 5 Episode 10
5 January 2001
Episode 11
Season 5 Episode 11
12 January 2001
Episode 12
Season 5 Episode 12
26 January 2001
Episode 13
Season 5 Episode 13
3 February 2002
Episode 14
Season 5 Episode 14
1 April 2002
Episode 15
Season 5 Episode 15
27 April 2002
Episode 16
Season 5 Episode 16
11 May 2002
Episode 17
Season 5 Episode 17
1 June 2002
Episode 18
Season 5 Episode 18
14 October 2002
Episode 19
Season 5 Episode 19
11 November 2002
Episode 20
Season 5 Episode 20
11 November 2002
Episode 21
Season 5 Episode 21
28 January 2003
Episode 22
Season 5 Episode 22
11 November 2003
Episode 23
Season 5 Episode 23
11 November 2003
Episode 24
Season 5 Episode 24
8 June 2004
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more