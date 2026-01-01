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Hey Arnold!
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Season 4
Cast and roles
Season 4 Cast of the Series Hey Arnold! (1999)
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Cast and roles
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"Hey Arnold!" cast
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Spencer Klein
Francesca Marie Smith
Dan Castellaneta
Dan Butler
Ashley Buccille
Josh Ryan Evans
Maria Bamford
Nika Futterman
Mayim Bialik
Charlie Adler
Downtown Julie Brown
Joe Alaskey
Craig Bartlett
Lori Alan
Toran Caudell
Anndi McAfee
James Belushi
Jacqueline Bisset
Olivia Hack
Justin Shenkarow
Avriel Epps
Maurice LaMarche
Henry Gibson
Charisma Carpenter
Ben Diskin
Phil LaMarr
Laraine Newman
James Keane
Kathy Baker
Tress MacNeille
Danielle Judovits
Ileen Getz
Candi Milo
Phyllis Diller
Pamela Hayden
Jamil Walker Smith
Kathie Lee Gifford
Kath Soucie
Rick Fitts
Mary Scheer
Cameron Van Hoy
Harvey Korman
Sam McMurray
Tony Jay
David Wohl
Chloe Webb
Zelda Rubinstein
John Rubano
Christopher Walberg
Billy West
Lou Rawls
Danny Mann
Kathy Najimy
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