В 4-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» друзья решают заморочить голову директору Варцу. Арнольд изначально думает, что этот розыгрыш – плохая идея, но в итоге именно его случайно ловят, и он берет всю вину на себя. Ольга участвует в Дне наставника и становится учительницей для младшеклассников. Сид попадает впросак, когда ведет дела с местным ростовщиком прозвищу Большой Джино. Старший брат Джеральда, Джейми, влюбляется в девушку и внезапно становится как никогда милым с младшими ребятами. Арнольд становится невольным виновником провала вечеринки по случаю дня рождения Юджина. Оскар притворялся, что умеет читать.