Hey Arnold! 1996 - 2004 season 4

Hey Arnold! 6+
Title Сезон 4
Season premiere 10 March 1999
Production year 1999
Number of episodes 17
Runtime 6 hours 14 minutes
"Hey Arnold!" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» друзья решают заморочить голову директору Варцу. Арнольд изначально думает, что этот розыгрыш – плохая идея, но в итоге именно его случайно ловят, и он берет всю вину на себя. Ольга участвует в Дне наставника и становится учительницей для младшеклассников. Сид попадает впросак, когда ведет дела с местным ростовщиком прозвищу Большой Джино. Старший брат Джеральда, Джейми, влюбляется в девушку и внезапно становится как никогда милым с младшими ребятами. Арнольд становится невольным виновником провала вечеринки по случаю дня рождения Юджина. Оскар притворялся, что умеет читать.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Hey Arnold!" season 4 list of episodes.

Episode 1
Season 4 Episode 1
10 March 1999
Episode 2
Season 4 Episode 2
15 March 1999
Episode 3
Season 4 Episode 3
17 March 1999
Episode 4
Season 4 Episode 4
29 March 1999
Episode 5
Season 4 Episode 5
31 March 1999
Episode 6
Season 4 Episode 6
5 April 1999
Episode 7
Season 4 Episode 7
7 April 1999
Episode 8
Season 4 Episode 8
11 September 1999
Episode 9
Season 4 Episode 9
18 September 1999
Episode 10
Season 4 Episode 10
25 September 1999
Episode 11
Season 4 Episode 11
9 October 1999
Episode 12
Season 4 Episode 12
16 October 1999
Episode 13
Season 4 Episode 13
23 October 1999
Episode 14
Season 4 Episode 14
30 October 1999
Episode 15
Season 4 Episode 15
6 November 1999
Episode 16
Season 4 Episode 16
4 December 1999
Episode 17
Season 4 Episode 17
11 December 1999
