Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hey Arnold! 1996 - 2004 season 3

Hey Arnold! season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Hey Arnold! Seasons Season 3
Hey Arnold! 6+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 31 August 1998
Production year 1998
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
"Hey Arnold!" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» после отравления веселящим газом Хельга оставляет на автоответчике Арнольда сообщение с признанием в любви. Придя в себя, она делает все возможное, чтобы стереть постыдную запись, пока ее не прослушал адресат. Гарольд похищает кусок мяса из местной продуктовой лавки и готовится отбывать наказание на общественных работах. Арнольд становится нападающим школьной футбольной команды. Однако у него есть одна особенность: каждый раз, когда он замахивается битой, он обязательно попадает по кому-то из игроков. Арнольд и Джеральд помогают кантри-певцу мистеру Хену найти вдохновение.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Hey Arnold!" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 3 Episode 1
31 August 1998
Episode 2
Season 3 Episode 2
2 September 1998
Episode 3
Season 3 Episode 3
7 September 1998
Episode 4
Season 3 Episode 4
9 September 1998
Episode 5
Season 3 Episode 5
16 September 1998
Episode 6
Season 3 Episode 6
23 September 1998
Episode 7
Season 3 Episode 7
30 September 1998
Episode 8
Season 3 Episode 8
7 October 1998
Episode 9
Season 3 Episode 9
14 October 1998
Episode 10
Season 3 Episode 10
19 October 1998
Episode 11
Season 3 Episode 11
21 October 1998
Episode 12
Season 3 Episode 12
2 November 1998
Episode 13
Season 3 Episode 13
4 November 1998
Episode 14
Season 3 Episode 14
18 November 1998
Episode 15
Season 3 Episode 15
25 November 1998
Episode 16
Season 3 Episode 16
7 December 1998
Episode 17
Season 3 Episode 17
7 December 1998
Episode 18
Season 3 Episode 18
28 December 1998
Episode 19
Season 3 Episode 19
4 January 1999
Episode 20
Season 3 Episode 20
8 March 1999
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more