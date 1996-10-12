Во 2-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» Арнольд организует кампанию по спасению самого старого дерева в округе. Мистер Симмонс выходит на должность школьного учителя после ряда неудачных замен. Джеральд опасается, что друзья узнают его унизительный секрет. Арнольд пытается помочь ему и пресечь грязные слухи, но ему не вполне это удается. В это время в Хиллвуде все готовятся к благотворительному велопробегу. Арнольд и Хельга становятся редакторами двух конкурирующих школьных газет. Гарольд находит потерявшуюся кошку, но так привязывается к бедняжке, что отказывается отдать ее законному владельцу.