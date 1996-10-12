Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hey Arnold! 1996 - 2004 season 2

Hey Arnold! season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hey Arnold! Seasons Season 2
Hey Arnold! 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 September 1997
Production year 1997
Number of episodes 19
Runtime 6 hours 58 minutes
"Hey Arnold!" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» Арнольд организует кампанию по спасению самого старого дерева в округе. Мистер Симмонс выходит на должность школьного учителя после ряда неудачных замен. Джеральд опасается, что друзья узнают его унизительный секрет. Арнольд пытается помочь ему и пресечь грязные слухи, но ему не вполне это удается. В это время в Хиллвуде все готовятся к благотворительному велопробегу. Арнольд и Хельга становятся редакторами двух конкурирующих школьных газет. Гарольд находит потерявшуюся кошку, но так привязывается к бедняжке, что отказывается отдать ее законному владельцу.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Hey Arnold!" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 2 Episode 1
21 September 1997
Episode 2
Season 2 Episode 2
28 September 1997
Episode 3
Season 2 Episode 3
5 October 1997
Episode 4
Season 2 Episode 4
12 October 1996
Episode 5
Season 2 Episode 5
19 October 1997
Episode 6
Season 2 Episode 6
26 October 1997
Episode 7
Season 2 Episode 7
2 November 1997
Episode 8
Season 2 Episode 8
9 November 1997
Episode 9
Season 2 Episode 9
16 November 1997
Episode 10
Season 2 Episode 10
23 November 1997
Episode 11
Season 2 Episode 11
27 October 1997
Episode 12
Season 2 Episode 12
30 November 1997
Episode 13
Season 2 Episode 13
7 December 1997
Episode 14
Season 2 Episode 14
14 December 1997
Episode 15
Season 2 Episode 15
21 December 1997
Episode 16
Season 2 Episode 16
28 December 1997
Episode 17
Season 2 Episode 17
4 January 1998
Episode 18
Season 2 Episode 18
11 January 1998
Episode 19
Season 2 Episode 19
18 January 1998
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more