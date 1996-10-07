Menu
Hey Arnold! 1996 - 2004 season 1

Hey Arnold! 6+
Season premiere 7 October 1996
Production year 1996
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Эй, Арнольд!» в центре событий оказывается обычный школьник по имени Арнольд. Он живет в городке Хиллвуд со своей бабушкой Гертрудой и дедушкой Филом. Старики содержат пансионат «Сансет-Армз», в котором мальчику приходится жить, расти и познавать мир. Дело в том, что его родители Стелла и Майлз трагически исчезли во время спасательной гуманитарной операции в стране третьего мира. Однако Арнольд очень похож на них: он тоже не может оставаться равнодушным к чужому горю и постоянно помогает своим одноклассникам и постояльцам пансионата во всех их проблемах. В него тайно влюблена одноклассница Хельга Патаки, которая ведет себя грубо и даже агрессивно.

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

Episode 1
7 October 1996
Episode 2
9 October 1996
Episode 3
14 October 1996
Episode 4
16 October 1996
Episode 5
4 November 1996
Episode 6
11 November 1996
Episode 7
18 November 1996
Episode 8
25 November 1996
Episode 9
2 December 1996
Episode 10
9 December 1996
Episode 11
14 December 1996
Episode 12
16 December 1996
Episode 13
23 December 1996
Episode 14
30 December 1996
Episode 15
6 January 1997
Episode 16
13 January 1997
Episode 17
20 January 1997
Episode 18
27 January 1997
Episode 19
3 February 1997
Episode 20
10 February 1997
