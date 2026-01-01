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Golden Globes, USA 2007
Best Television Series - Drama
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best International
Winner
Best International
Winner
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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