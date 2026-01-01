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Kinoafisha TV Shows Heroes Awards

"Heroes" updates

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Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
 Outstanding Stunt Coordination
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best International
Winner
Best International
Winner
Screen Actors Guild Awards 2009 Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
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