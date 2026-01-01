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Kinoafisha TV Shows Hercai Soundtrack

Soundtrack from "Hercai"

Music from "Hercai" All info
Hercai (Orijinal Dizi Müzikleri)
Hercai (Orijinal Dizi Müzikleri) 34 tracks. Ender Gündüzlü, Metin Arıgül
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Title Artist Time
1 Hercai Jenerik Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:10
2 Masal Gibi Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:23
3 Aslanbey Zeybeği Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:46
4 Kalp Ağrısı Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:33
5 Sen Hercaisin Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:58
6 Kırgın Kalpler Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Ender Gündüzlü 4:01
7 Azize Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:49
8 Azad'ın Sustukları Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:57
9 Gölgenden Kaçamazsın Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:51
10 Günahların Bedeli Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:24
11 İntikamdan Aşka Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:13
12 Alevler İçinde Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:53
13 Atlar ve Aşk Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:27
14 Babalar ve Çocukları Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 3:05
15 Dinmeyen Acı Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:52
16 Hercai Jenerik (Slow Versiyon) Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:23
17 Hazar Baba Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:50
18 Hesaplaşma Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:32
19 Azize'nin Yangını Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:41
20 Gözlerinde Kayboldum Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:45
21 Yediveren Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:44
22 Sen Umutsun Çocuk Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:04
23 Konakta Curcuna Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:47
24 Kırmızıya Meyletme Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:36
25 Sen Aşksın Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:25
26 Kır Çiçekleri Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:20
27 Miran'ın Öfkesi Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:35
28 Gücüm Kalmadı Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:31
29 Füsun'un Oyunları Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:39
30 İçimdeki Acılar Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 1:54
31 Kapanmayan Yara Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:51
32 Gül Hanım Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:02
33 Tango Zamanı Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:28
34 Umutlar Yeşerirken Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül 2:29
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