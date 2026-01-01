|1
|Hercai Jenerik
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:10
|2
|Masal Gibi
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:23
|3
|Aslanbey Zeybeği
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:46
|4
|Kalp Ağrısı
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:33
|5
|Sen Hercaisin
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:58
|6
|Kırgın Kalpler
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Ender Gündüzlü
|4:01
|7
|Azize
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:49
|8
|Azad'ın Sustukları
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:57
|9
|Gölgenden Kaçamazsın
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:51
|10
|Günahların Bedeli
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:24
|11
|İntikamdan Aşka
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:13
|12
|Alevler İçinde
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:53
|13
|Atlar ve Aşk
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:27
|14
|Babalar ve Çocukları
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|3:05
|15
|Dinmeyen Acı
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:52
|16
|Hercai Jenerik (Slow Versiyon)
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:23
|17
|Hazar Baba
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:50
|18
|Hesaplaşma
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:32
|19
|Azize'nin Yangını
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:41
|20
|Gözlerinde Kayboldum
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:45
|21
|Yediveren
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:44
|22
|Sen Umutsun Çocuk
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:04
|23
|Konakta Curcuna
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:47
|24
|Kırmızıya Meyletme
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:36
|25
|Sen Aşksın
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:25
|26
|Kır Çiçekleri
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:20
|27
|Miran'ın Öfkesi
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:35
|28
|Gücüm Kalmadı
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:31
|29
|Füsun'un Oyunları
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:39
|30
|İçimdeki Acılar
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|1:54
|31
|Kapanmayan Yara
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:51
|32
|Gül Hanım
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:02
|33
|Tango Zamanı
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:28
|34
|Umutlar Yeşerirken
|Ender Gündüzlü, Metin Arıgül / Metin Arıgül
|2:29