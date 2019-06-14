Menu
Her Yerde Sen 2019, season 1

Her Yerde Sen season 1 poster
Her Yerde Sen 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 June 2019
Production year 2019
Number of episodes 23
Runtime 46 hours 0 minute
"Her Yerde Sen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Повсюду ты» упрямцамДемиру и Селин приходится жить вместе в одном доме. Арендодатель обманул их и сдал жилплощадь двоим сразу. Более того, выяснилось, что они работают в одной дизайнерской фирме. Демир становится боссом Селин, и ей приходится еще тяжелее. Селим и Демир категорически отказываются жить под одной крышей. Для того чтобы они примирились с фактом сожительства, сестры Лейла и Фирузе собираются влюбить их друг в друга. Ветеринар Ибо, по совместительству близкий приятель Селим, считает, что она должна держаться подальше от Бурака. Противостояние в офисе и в квартире продолжается.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Her Yerde Sen" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
14 June 2019
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
21 June 2019
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
28 June 2019
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
5 July 2019
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
12 July 2019
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
19 July 2019
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
26 July 2019
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
2 August 2019
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
9 August 2019
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
23 August 2019
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
30 August 2019
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
6 September 2019
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
13 September 2019
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
20 September 2019
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
27 September 2019
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
4 October 2019
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
11 October 2019
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
18 October 2019
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
26 October 2019
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
2 November 2019
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
9 November 2019
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
16 November 2019
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
23 November 2019
