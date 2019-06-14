В 1 сезоне сериала «Повсюду ты» упрямцамДемиру и Селин приходится жить вместе в одном доме. Арендодатель обманул их и сдал жилплощадь двоим сразу. Более того, выяснилось, что они работают в одной дизайнерской фирме. Демир становится боссом Селин, и ей приходится еще тяжелее. Селим и Демир категорически отказываются жить под одной крышей. Для того чтобы они примирились с фактом сожительства, сестры Лейла и Фирузе собираются влюбить их друг в друга. Ветеринар Ибо, по совместительству близкий приятель Селим, считает, что она должна держаться подальше от Бурака. Противостояние в офисе и в квартире продолжается.