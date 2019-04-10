Menu
Geunyeoui Sasaenghwal season 1 watch online

Geunyeoui Sasaenghwal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Geunyeoui Sasaenghwal Seasons Season 1
Geunyeoui sasaenghwal 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2019
Production year 2019
Number of episodes 16
Runtime 24 hours 0 minute
"Geunyeoui Sasaenghwal" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ее личная жизнь» в центре событий оказывается красивая и вполне успешная девушка Сон Дон-ми, которая очень любит свою работу. Она курирует деятельность художественной галереи. Кроме того, у девушки есть еще одно тайное увлечение. Она буквально одержима поп-айдолом — солистом известного музыкального коллектива. Из-за этой страсти у девушки не складываются отношения с молодыми людьми. Однажды судьба сводит ее с молодым человеком, который в прошлом был художником. Теперь он переживает творческий кризис. Парень узнает о хобби Сон Дон-ми и начинает проявлять к ней повышенный интерес.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.6 IMDb

"Geunyeoui Sasaenghwal" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
10 April 2019
Episode 2
11 April 2019
Episode 3
17 April 2019
Episode 4
18 April 2019
Episode 5
24 April 2019
Episode 6
25 April 2019
Episode 7
1 May 2019
Episode 8
2 May 2019
Episode 9
8 May 2019
Episode 10
9 May 2019
Episode 11
15 May 2019
Episode 12
16 May 2019
Episode 13
22 May 2019
Episode 14
23 May 2019
Episode 15
29 May 2019
Episode 16
30 May 2019
