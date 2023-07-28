Menu
Heels 2021 - 2023, season 2

Heels season 2 poster
Heels 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Heels" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Хилы» продолжается история двух братьев-рестлеров, которые устроили состязания в родном городе. Джек и Эйс выступили друг против друга на ринге. Дело, которым занимаются молодые люди, было семейным бизнесом их покойного отца. Именно в память о нем они организовали соревнования. Напомним, в финале предыдущего сезона братьям пришлось отложить в сторону свои разногласия и объединить усилия для того, чтобы вместе развивать Лигу рестлинга. В новом сезоне главные герои столкнутся со множеством новых испытаний. Они вступят в конфликт как друг с другом, так и с внешним миром.

7.9
Rate 11 votes
8 IMDb

Heels List of episodes

Season 1
Season 2
Ten-Bell Salute
Season 2 Episode 1
28 July 2023
The Journey Is the Obstacle
Season 2 Episode 2
4 August 2023
Discord
Season 2 Episode 3
11 August 2023
Heavy Heads
Season 2 Episode 4
18 August 2023
Who the Hell Is the Condamned?
Season 2 Episode 5
25 August 2023
Appearances
Season 2 Episode 6
1 September 2023
The Things That Matter
Season 2 Episode 7
8 September 2023
High Flying
Season 2 Episode 8
15 September 2023
