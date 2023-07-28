Во 2-м сезоне сериала «Хилы» продолжается история двух братьев-рестлеров, которые устроили состязания в родном городе. Джек и Эйс выступили друг против друга на ринге. Дело, которым занимаются молодые люди, было семейным бизнесом их покойного отца. Именно в память о нем они организовали соревнования. Напомним, в финале предыдущего сезона братьям пришлось отложить в сторону свои разногласия и объединить усилия для того, чтобы вместе развивать Лигу рестлинга. В новом сезоне главные герои столкнутся со множеством новых испытаний. Они вступят в конфликт как друг с другом, так и с внешним миром.