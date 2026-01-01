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Season 4 Cast of the Series Hawaii Five-0 (2013)
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"Hawaii Five-0" cast
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Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Scott Caan
Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly
Grace Park
Kono Kalakaua
Masi Oka
Michelle Borth
Catherine Rollins
Carol Burnett
Nick Jonas
Melanie Griffith
Tim Daly
Rob Corddry
DJ Qualls
Rebecca De Mornay
Chi McBride
Lou Grover
Daryl Hannah
Larry Manetti
Taylor Wily
Kamekona
Mark Dacascos
Lindsay Price
Justin Bruening
James Saito
Robert Knepper
Jack Axelrod
Autumn Reeser
Ian Anthony Dale
Adam Noshimuri
Michael Madsen
Tom Berenger
Sasha Pieterse
Xzibit
Corbin Bernsen
Paige Hurd
Reiko Aylesworth
Conor Leslie
Rumer Willis
James Urbaniak
Peter Shinkoda
Paul Ben-Victor
Louis Ozawa Changchien
Lili Simmons
Mido Hamada
Christopher Sean
Chuck McCollum
Colby French
Jake Lockett
Matthew Glave
Henry Ian Cusick
Jorge Garcia
Jerry Ortega
Brian Tee
Mallika Sherawat
Eden Riegel
Krista Allen
William Sadler
Richard T. Jones
Ethan Embry
Elaine Tan
Boo Boo Stewart
Al Harrington
Larry Poindexter
Byron Mann
Monique Curnen
Brian Yang
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