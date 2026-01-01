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Season 3 Cast of the Series Hawaii Five-0 (2012)
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"Hawaii Five-0" cast
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Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Scott Caan
Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly
Grace Park
Kono Kalakaua
Masi Oka
William Baldwin
Michelle Borth
Catherine Rollins
Peter Weller
Mark Dacascos
Henry Rollins
Daniel Henney
Jimmy Buffett
Christine Lahti
George Takei
Todd Stashwick
Sydney Tamiia Poitier
Tom Arnold
C. Thomas Howell
Chris Marquette
Taylor Wily
Kamekona
Will Yun Lee
Lindsay Price
Yancey Arias
Rumer Willis
Aisha Tyler
Vanessa Marcil
Ian Anthony Dale
Adam Noshimuri
Jere Burns
Alan Ritchson
Chris Coy
Matt Jones
Tiffany Dupont
Kendall Jenner
Robbie Jones
Treat Williams
Shelley Berman
Adam Kaufman
Pat Monahan
Andrew Lawrence
Reiko Aylesworth
Drew Powell
Summer Glau
Bai Ling
Carlos Bernard
Cynthia Watros
John Colton
Mac Brandt
Stephany Jacobsen
Lesley Boone
Lee Meriwether
Rick Yune
Charlie Murphy
Alan Ruck
Don Swayze
Juan Gabriel Pareja
Tip 'T.I.' Harris
Janel Parrish
James C. Victor
Brennan Elliott
Patrick Fischler
Julie McNiven
Melinda McGraw
Amy Sloan
Missy Yager
Mare Winningham
Jason Scott Lee
Lili Mirojnick
Terry O'Quinn
Zoë Bell
William Sadler
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