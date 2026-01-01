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Kinoafisha TV Shows Hawaii Five-0 Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Hawaii Five-0 (2010)

"Hawaii Five-0" cast All info
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett Scott Caan
Scott Caan
Daniel Dae Kim
Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly Grace Park
Grace Park
Kono Kalakaua Claire van der Boom
Claire van der Boom
Joel Moore
Joel Moore
Scott Cohen
Scott Cohen
Max Martini
Max Martini
Larisa Oleynik
Larisa Oleynik
Taryn Manning
Taryn Manning
Sean Combs
Jean Smart
Jean Smart
Elizabeth Sung
Josh Dallas
Josh Dallas
James Marsters
James Marsters
James Russo
Robert Loggia
Robert Loggia
Greg Germann
Jon Seda
Jon Seda
Vanessa Lachey
Peyton List
Peyton List
Andrea Bowen
Ivana Miličević
Ivana Miličević
Mark Dacascos
Mark Dacascos
Balthazar Getty
Balthazar Getty
Kelly Hu
Kelly Hu
Keith David
Keith David
Will Yun Lee
Max Casella
Max Casella
Bijou Phillips
Bijou Phillips
Jojo
Troy Garity
Troy Garity
Reiko Aylesworth
Reiko Aylesworth
Evan Jones
Evan Jones
Kevin Sorbo
Kevin Sorbo
Emmanuelle Vaugier
Emmanuelle Vaugier
Mark Deklin
Nick Lachey
Rhys Coiro
Rhys Coiro
Angela Lindvall
Sheila Kelley
Mackenzie Foy
Mackenzie Foy
Brian Goodman
Brian Goodman
Nas
Tzi Ma
Tzi Ma
Norman Reedus
Norman Reedus
Michael Copon
Michael Copon
Clyde Kusatsu
Nadine Velazquez
Nadine Velazquez
Jacqueline McKenzie
Jacqueline McKenzie
D.B. Sweeney
D.B. Sweeney
Branscombe Richmond
Branscombe Richmond
Mariana Klaveno
Dichen Lachman
Dichen Lachman
Kwesi Boakye
D.L. Hughley
Rick Springfield
Ric Young
Colin Ford
Colin Ford
Debrah Farentino
Debrah Farentino
Faleolo Alailima
Kenneth Mitchell
Kenneth Mitchell
Jason Scott Lee
Jason Scott Lee
James Ransone
James Ransone
Michaela McManus
Michaela McManus
James Remar
James Remar
Louis Lombardi
Kyle Secor
Kyle Secor
Colin Egglesfield
Colin Egglesfield
James Kyson Lee
James Kyson Lee
Sab Shimono
Cary-Hiroyuki Tagawa
Cary-Hiroyuki Tagawa
Tanoai Reed
Joel Tobeck
Jordan Belfi
Jordan Belfi
Agnes Bruckner
Amanda Schull
Amanda Schull
Bronson Pinchot
Ray Wise
Ray Wise
Peter Stormare
Peter Stormare
Al Harrington
Bre Blair
Robert Prescott
Cara Buono
Cara Buono
William Sadler
William Sadler
Masi Oka
Masi Oka
Adam Beach
Adam Beach
Serinda Swan
Serinda Swan
Dane Cook
Dane Cook
Patrick Gallagher
Patrick Gallagher
Michelle Borth
Catherine Rollins
Wayne Duvall
Martin Starr
Martin Starr
Stacy Edwards
Perrey Reeves
Wood Harris
Wood Harris
Kala Alexander
Taylor Wily
Kamekona
Nelson Lee
Kelvin Han Yee
Kelvin Yu
Kelvin Yu
Christian George
Brian Yang
Matt Corboy
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