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Hawaii Five-0
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Season 1 Cast of the Series Hawaii Five-0 (2010)
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"Hawaii Five-0" cast
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Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Alex O'Loughlin
Steve McGarrett
Scott Caan
Daniel Dae Kim
Chin Ho Kelly
Grace Park
Kono Kalakaua
Claire van der Boom
Joel Moore
Scott Cohen
Max Martini
Larisa Oleynik
Taryn Manning
Sean Combs
Jean Smart
Elizabeth Sung
Josh Dallas
James Marsters
James Russo
Robert Loggia
Greg Germann
Jon Seda
Vanessa Lachey
Peyton List
Andrea Bowen
Ivana Miličević
Mark Dacascos
Balthazar Getty
Kelly Hu
Keith David
Will Yun Lee
Max Casella
Bijou Phillips
Jojo
Troy Garity
Reiko Aylesworth
Evan Jones
Kevin Sorbo
Emmanuelle Vaugier
Mark Deklin
Nick Lachey
Rhys Coiro
Angela Lindvall
Sheila Kelley
Mackenzie Foy
Brian Goodman
Nas
Tzi Ma
Norman Reedus
Michael Copon
Clyde Kusatsu
Nadine Velazquez
Jacqueline McKenzie
D.B. Sweeney
Branscombe Richmond
Mariana Klaveno
Dichen Lachman
Kwesi Boakye
D.L. Hughley
Rick Springfield
Ric Young
Colin Ford
Debrah Farentino
Faleolo Alailima
Kenneth Mitchell
Jason Scott Lee
James Ransone
Michaela McManus
James Remar
Louis Lombardi
Kyle Secor
Colin Egglesfield
James Kyson Lee
Sab Shimono
Cary-Hiroyuki Tagawa
Tanoai Reed
Joel Tobeck
Jordan Belfi
Agnes Bruckner
Amanda Schull
Bronson Pinchot
Ray Wise
Peter Stormare
Al Harrington
Bre Blair
Robert Prescott
Cara Buono
William Sadler
Masi Oka
Adam Beach
Serinda Swan
Dane Cook
Patrick Gallagher
Michelle Borth
Catherine Rollins
Wayne Duvall
Martin Starr
Stacy Edwards
Perrey Reeves
Wood Harris
Kala Alexander
Taylor Wily
Kamekona
Nelson Lee
Kelvin Han Yee
Kelvin Yu
Christian George
Brian Yang
Matt Corboy
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