В 4 сезоне сериала «Харли Квинн» продолжаются безумные приключения бывшей девушки Джокера, суперзлодейки Харлин Фрэнсис Квинзель. Разгромив Готэм, встретившись со своим прежним возлюбленным в яростной схватке и начав встречаться с Ядовитым Плющом, девушка не останавливается на достигнутом. Постепенно Харли осознает, что разрушения ради разрушений – это вовсе не то, что необходимо злодеям для счастья. Теперь ей нужна не месть, а примирение. Она мечтает создать место, где все ее друзья и любимые смогут спокойно жить бок о бок. Конечно, мириться ради этого с властью Бэтмена она не собирается.