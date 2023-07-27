Menu
Harley Quinn 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
В 4 сезоне сериала «Харли Квинн» продолжаются безумные приключения бывшей девушки Джокера, суперзлодейки Харлин Фрэнсис Квинзель. Разгромив Готэм, встретившись со своим прежним возлюбленным в яростной схватке и начав встречаться с Ядовитым Плющом, девушка не останавливается на достигнутом. Постепенно Харли осознает, что разрушения ради разрушений – это вовсе не то, что необходимо злодеям для счастья. Теперь ей нужна не месть, а примирение. Она мечтает создать место, где все ее друзья и любимые смогут спокойно жить бок о бок. Конечно, мириться ради этого с властью Бэтмена она не собирается.

8.2
Rate 20 votes
8.4 IMDb

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Gotham's Hottest Hotties
Season 4 Episode 1
27 July 2023
B.I.T.C.H
Season 4 Episode 2
27 July 2023
Icons Only
Season 4 Episode 3
27 July 2023
Business Conference Without Chlamydia
Season 4 Episode 4
3 August 2023
Getting Ice Dick, Don't Wait Up
Season 4 Episode 5
10 August 2023
Metamorphosis
Season 4 Episode 6
17 August 2023
Most Culturally Impactful Film Franchise
Season 4 Episode 7
24 August 2023
II Buffone
Season 4 Episode 8
31 August 2023
Potato Based Cloning Incident
Season 4 Episode 9
7 September 2023
Killer's Block
Season 4 Episode 10
14 September 2023
