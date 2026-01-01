Filming Locations: Happy Valley
- Calder Valley, West Yorkshire, England, UK
- Baildon, Shipley, Bradford, West Yorkshire, England, UK
- Bradford, West Yorkshire, England, UK
- Hebden Bridge, West Yorkshire, England, UK
- Huddersfield, West Yorkshire, England, UK
- Halifax, West Yorkshire, England, UK
- Todmorden, West Yorkshire, England, UK
- Heptonstall, Hebden Bridge, West Yorkshire, England, UK
- Sowerby Bridge, West Yorkshire, England, UK
- Keighley, Bradford, West Yorkshire, England, UK
- Luddenden, Halifax, West Yorkshire, England, UK
- Bierley, Bradford, West Yorkshire, England, UK
- Shipley, Bradford, West Yorkshire, England, UK