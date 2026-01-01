Menu
Happy Valley Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Happy Valley

  • Calder Valley, West Yorkshire, England, UK
  • Baildon, Shipley, Bradford, West Yorkshire, England, UK
  • Bradford, West Yorkshire, England, UK
  • Hebden Bridge, West Yorkshire, England, UK
  • Huddersfield, West Yorkshire, England, UK
  • Halifax, West Yorkshire, England, UK
  • Todmorden, West Yorkshire, England, UK
  • Heptonstall, Hebden Bridge, West Yorkshire, England, UK
  • Sowerby Bridge, West Yorkshire, England, UK
  • Keighley, Bradford, West Yorkshire, England, UK
  • Luddenden, Halifax, West Yorkshire, England, UK
  • Bierley, Bradford, West Yorkshire, England, UK
  • Shipley, Bradford, West Yorkshire, England, UK

Iconic scenes & Locations

office interiors
North Light Film Studios, Brooke's Mill, Armitage Bridge, Huddersfield, West Yorkshire, England, UK
