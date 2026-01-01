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Season 3 Cast of the Series Hannibal (2015)
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"Hannibal" cast
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Mads Mikkelsen
Dr. Hannibal Lecter
Hugh Dancy
Caroline Dhavernas
Dr. Alana Bloom
Gillian Anderson
Dr. Bedelia Du Maurier
Laurence Fishburne
Rinaldo Rocco
Joe Anderson
Eddie Izzard
Richard Armitage
Aaron Abrams
Fortunato Cerlino
Scott Thompson
Gina Torres
Tom Wisdom
Kacey Rohl
Rutina Wesley
Katharine Isabelle
Giorgio Lupano
Tao Okamoto
Zachary Quinto
Raúl Esparza
Nina Arianda
Mía Maestro
Jeremy Crutchley
Glenn Fleshler
Julian Richings
Lara Jean Chorostecki
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