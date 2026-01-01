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Season 1 Cast of the Series Hannibal (2013)
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"Hannibal" cast
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Hugh Dancy
Mads Mikkelsen
Dr. Hannibal Lecter
Caroline Dhavernas
Dr. Alana Bloom
Hettienne Park
Beverly Katz
Laurence Fishburne
Eddie Izzard
Kacey Rohl
Scott Thompson
Gillian Anderson
Dr. Bedelia Du Maurier
Aaron Abrams
Raúl Esparza
Mark Rendall
Dan Fogler
Gina Torres
Ellen Muth
Lara Jean Chorostecki
Molly Shannon
Vladimir Jon Cubrt
John Benjamin Hickey
Demore Barnes
Aidan Devine
Cynthia Preston
Lance Henriksen
Anna Chlumsky
Hilary Jardine
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