Hacks 2021, season 3

Hacks season 3 poster
Hacks 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 2 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 39 minutes
"Hacks" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Хитрости» история о королеве стендапа продолжается. Дебора Вэнс посвятила сцене 40 лет своей жизни. Она не сомневается в том, что ее шутки не утратили актуальности и остроты, но на деле они звучат нелепо. Хозяин игорного заведения в Лас-Вегасе, на сцене которого выступала Дебора последние годы, двигает выступления дивы, чтобы уступить дорогу начинающим звездам. Легендарная Дебора просто в ярости от такого поведения директора казино. В финале предыдущего сезона Дебора и ее команда отправляются в Лос-Анджелес, чтобы провести съемки на новой площадке.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.2 IMDb

Hacks List of episodes

Just for Laughs
Season 3 Episode 1
2 May 2024
Better Late
Season 3 Episode 2
2 May 2024
The Roast of Deborah Vance
Season 3 Episode 3
9 May 2024
Join the Club
Season 3 Episode 4
9 May 2024
One Day
Season 3 Episode 5
16 May 2024
Power Play
Season 3 Episode 6
16 May 2024
The Deborah Vance Christmas Spectacular
Season 3 Episode 7
23 May 2024
Yes, And
Season 3 Episode 8
23 May 2024
Bulletproof
Season 3 Episode 9
30 May 2024
