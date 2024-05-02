В 3 сезоне сериала «Хитрости» история о королеве стендапа продолжается. Дебора Вэнс посвятила сцене 40 лет своей жизни. Она не сомневается в том, что ее шутки не утратили актуальности и остроты, но на деле они звучат нелепо. Хозяин игорного заведения в Лас-Вегасе, на сцене которого выступала Дебора последние годы, двигает выступления дивы, чтобы уступить дорогу начинающим звездам. Легендарная Дебора просто в ярости от такого поведения директора казино. В финале предыдущего сезона Дебора и ее команда отправляются в Лос-Анджелес, чтобы провести съемки на новой площадке.