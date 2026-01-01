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Kinoafisha TV Shows Hacks Awards

"Hacks" updates

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Golden Globes, USA 2026 Golden Globes, USA 2026
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Television Series, Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Contemporary Costumes
Winner
Outstanding Contemporary Costumes
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2022 MTV Movie + TV Awards 2022
Breakthrough Performance
Nominee
 Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2026 Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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