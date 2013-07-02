Waiting for the Sun season 1 episode 51 watch online
few votesRate
0 vote
Episode 1
Season 1 / Episode 12 July 2013
Episode 2
Season 1 / Episode 29 July 2013
Episode 3
Season 1 / Episode 316 July 2013
Episode 4
Season 1 / Episode 423 July 2013
Episode 5
Season 1 / Episode 530 July 2013
Episode 6
Season 1 / Episode 66 August 2013
Episode 7
Season 1 / Episode 713 August 2013
Episode 8
Season 1 / Episode 820 August 2013
Episode 9
Season 1 / Episode 927 August 2013
Episode 10
Season 1 / Episode 103 September 2013
Episode 11
Season 1 / Episode 1110 September 2013
Episode 12
Season 1 / Episode 1217 September 2013
Episode 13
Season 1 / Episode 1322 September 2013
Episode 14
Season 1 / Episode 1429 September 2013
Episode 15
Season 1 / Episode 156 October 2013
Episode 16
Season 1 / Episode 1620 October 2013
Episode 17
Season 1 / Episode 1727 October 2013
Episode 18
Season 1 / Episode 183 November 2013
Episode 19
Season 1 / Episode 1910 November 2013
Episode 20
Season 1 / Episode 2017 November 2013
Episode 21
Season 1 / Episode 2119 November 2013
Episode 22
Season 1 / Episode 2226 November 2013
Episode 23
Season 1 / Episode 233 December 2013
Episode 24
Season 1 / Episode 2410 December 2013
Episode 25
Season 1 / Episode 2517 December 2013
Episode 26
Season 1 / Episode 2624 December 2013
Episode 27
Season 1 / Episode 2731 December 2013
Episode 28
Season 1 / Episode 287 January 2014
Episode 29
Season 1 / Episode 2914 January 2014
Episode 30
Season 1 / Episode 3021 January 2014
Episode 31
Season 1 / Episode 3128 January 2014
Episode 32
Season 1 / Episode 324 February 2014
Episode 33
Season 1 / Episode 3311 February 2014
Episode 34
Season 1 / Episode 3418 February 2014
Episode 35
Season 1 / Episode 3525 February 2014
Episode 36
Season 1 / Episode 364 March 2014
Episode 37
Season 1 / Episode 3711 March 2014
Episode 38
Season 1 / Episode 3818 March 2014
Episode 39
Season 1 / Episode 3925 March 2014
Episode 40
Season 1 / Episode 401 April 2014
Episode 41
Season 1 / Episode 418 April 2014
Episode 42
Season 1 / Episode 4215 April 2014
Episode 43
Season 1 / Episode 4322 April 2014
Episode 44
Season 1 / Episode 4429 April 2014
Episode 45
Season 1 / Episode 456 May 2014
Episode 46
Season 1 / Episode 4613 May 2014
Episode 47
Season 1 / Episode 4720 May 2014
Episode 48
Season 1 / Episode 4827 May 2014
Episode 49
Season 1 / Episode 493 June 2014
Episode 50
Season 1 / Episode 5010 June 2014
Episode 51
Season 1 / Episode 5117 June 2014
Episode 52
Season 1 / Episode 5224 June 2014
Episode 53
Season 1 / Episode 531 July 2014
Episode 54
Season 1 / Episode 548 July 2014
Episode description
В 1 сезоне 51 серии сериала «В ожидании солнца» Керем строит план покорения сердца Зайнеп, в составлении которого помогает его собственная мать. Аксель продолжает тайно следить за Керемом. Мелис пытается восстановить отношения со своим парнем.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email