Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Waiting for the Sun Seasons Season 1 Episode 42

Waiting for the Sun season 1 episode 42 watch online

few votes Rate
0 vote
Episode 1
Season 1 / Episode 1 2 July 2013
Episode 2
Season 1 / Episode 2 9 July 2013
Episode 3
Season 1 / Episode 3 16 July 2013
Episode 4
Season 1 / Episode 4 23 July 2013
Episode 5
Season 1 / Episode 5 30 July 2013
Episode 6
Season 1 / Episode 6 6 August 2013
Episode 7
Season 1 / Episode 7 13 August 2013
Episode 8
Season 1 / Episode 8 20 August 2013
Episode 9
Season 1 / Episode 9 27 August 2013
Episode 10
Season 1 / Episode 10 3 September 2013
Episode 11
Season 1 / Episode 11 10 September 2013
Episode 12
Season 1 / Episode 12 17 September 2013
Episode 13
Season 1 / Episode 13 22 September 2013
Episode 14
Season 1 / Episode 14 29 September 2013
Episode 15
Season 1 / Episode 15 6 October 2013
Episode 16
Season 1 / Episode 16 20 October 2013
Episode 17
Season 1 / Episode 17 27 October 2013
Episode 18
Season 1 / Episode 18 3 November 2013
Episode 19
Season 1 / Episode 19 10 November 2013
Episode 20
Season 1 / Episode 20 17 November 2013
Episode 21
Season 1 / Episode 21 19 November 2013
Episode 22
Season 1 / Episode 22 26 November 2013
Episode 23
Season 1 / Episode 23 3 December 2013
Episode 24
Season 1 / Episode 24 10 December 2013
Episode 25
Season 1 / Episode 25 17 December 2013
Episode 26
Season 1 / Episode 26 24 December 2013
Episode 27
Season 1 / Episode 27 31 December 2013
Episode 28
Season 1 / Episode 28 7 January 2014
Episode 29
Season 1 / Episode 29 14 January 2014
Episode 30
Season 1 / Episode 30 21 January 2014
Episode 31
Season 1 / Episode 31 28 January 2014
Episode 32
Season 1 / Episode 32 4 February 2014
Episode 33
Season 1 / Episode 33 11 February 2014
Episode 34
Season 1 / Episode 34 18 February 2014
Episode 35
Season 1 / Episode 35 25 February 2014
Episode 36
Season 1 / Episode 36 4 March 2014
Episode 37
Season 1 / Episode 37 11 March 2014
Episode 38
Season 1 / Episode 38 18 March 2014
Episode 39
Season 1 / Episode 39 25 March 2014
Episode 40
Season 1 / Episode 40 1 April 2014
Episode 41
Season 1 / Episode 41 8 April 2014
Episode 42
Season 1 / Episode 42 15 April 2014
Episode 43
Season 1 / Episode 43 22 April 2014
Episode 44
Season 1 / Episode 44 29 April 2014
Episode 45
Season 1 / Episode 45 6 May 2014
Episode 46
Season 1 / Episode 46 13 May 2014
Episode 47
Season 1 / Episode 47 20 May 2014
Episode 48
Season 1 / Episode 48 27 May 2014
Episode 49
Season 1 / Episode 49 3 June 2014
Episode 50
Season 1 / Episode 50 10 June 2014
Episode 51
Season 1 / Episode 51 17 June 2014
Episode 52
Season 1 / Episode 52 24 June 2014
Episode 53
Season 1 / Episode 53 1 July 2014
Episode 54
Season 1 / Episode 54 8 July 2014
Episode description

В 1 сезоне 42 серии сериала «В ожидании солнца» Ахмет начинает угрожать Демет. Она беспокоится, что это может коснуться Зайнеп, и запрещает дочери общаться с Керемом. Жале дает важные советы героям, а Барыш поддерживает Керема.

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Wrong Turn: The Foundation
Wrong Turn: The Foundation 3 comments
Mini-mishki: Novyye Priklyucheniya
Mini-mishki: Novyye Priklyucheniya 5 comments
Spider-Man: No Way Home
Spider-Man: No Way Home 164 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more