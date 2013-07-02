Waiting for the Sun season 1 episode 34 watch online
few votesRate
1 vote
Episode 1
Season 1 / Episode 12 July 2013
Episode 2
Season 1 / Episode 29 July 2013
Episode 3
Season 1 / Episode 316 July 2013
Episode 4
Season 1 / Episode 423 July 2013
Episode 5
Season 1 / Episode 530 July 2013
Episode 6
Season 1 / Episode 66 August 2013
Episode 7
Season 1 / Episode 713 August 2013
Episode 8
Season 1 / Episode 820 August 2013
Episode 9
Season 1 / Episode 927 August 2013
Episode 10
Season 1 / Episode 103 September 2013
Episode 11
Season 1 / Episode 1110 September 2013
Episode 12
Season 1 / Episode 1217 September 2013
Episode 13
Season 1 / Episode 1322 September 2013
Episode 14
Season 1 / Episode 1429 September 2013
Episode 15
Season 1 / Episode 156 October 2013
Episode 16
Season 1 / Episode 1620 October 2013
Episode 17
Season 1 / Episode 1727 October 2013
Episode 18
Season 1 / Episode 183 November 2013
Episode 19
Season 1 / Episode 1910 November 2013
Episode 20
Season 1 / Episode 2017 November 2013
Episode 21
Season 1 / Episode 2119 November 2013
Episode 22
Season 1 / Episode 2226 November 2013
Episode 23
Season 1 / Episode 233 December 2013
Episode 24
Season 1 / Episode 2410 December 2013
Episode 25
Season 1 / Episode 2517 December 2013
Episode 26
Season 1 / Episode 2624 December 2013
Episode 27
Season 1 / Episode 2731 December 2013
Episode 28
Season 1 / Episode 287 January 2014
Episode 29
Season 1 / Episode 2914 January 2014
Episode 30
Season 1 / Episode 3021 January 2014
Episode 31
Season 1 / Episode 3128 January 2014
Episode 32
Season 1 / Episode 324 February 2014
Episode 33
Season 1 / Episode 3311 February 2014
Episode 34
Season 1 / Episode 3418 February 2014
Episode 35
Season 1 / Episode 3525 February 2014
Episode 36
Season 1 / Episode 364 March 2014
Episode 37
Season 1 / Episode 3711 March 2014
Episode 38
Season 1 / Episode 3818 March 2014
Episode 39
Season 1 / Episode 3925 March 2014
Episode 40
Season 1 / Episode 401 April 2014
Episode 41
Season 1 / Episode 418 April 2014
Episode 42
Season 1 / Episode 4215 April 2014
Episode 43
Season 1 / Episode 4322 April 2014
Episode 44
Season 1 / Episode 4429 April 2014
Episode 45
Season 1 / Episode 456 May 2014
Episode 46
Season 1 / Episode 4613 May 2014
Episode 47
Season 1 / Episode 4720 May 2014
Episode 48
Season 1 / Episode 4827 May 2014
Episode 49
Season 1 / Episode 493 June 2014
Episode 50
Season 1 / Episode 5010 June 2014
Episode 51
Season 1 / Episode 5117 June 2014
Episode 52
Season 1 / Episode 5224 June 2014
Episode 53
Season 1 / Episode 531 July 2014
Episode 54
Season 1 / Episode 548 July 2014
Episode description
В 1 сезоне 34 серии сериала «В ожидании солнца» бывшие друзья говорят на высоких тонах, их отношениям наступает конец. Мелис узнает о том, что на самом деле происходило между Керемом и Зайнеп все это время.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email