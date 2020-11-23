The Terrible - Damnation of Power 2020 episode 1 season 1
Царь всея Руси
Season 1 / Episode 123 November 2020
Наследник
Season 1 / Episode 223 November 2020
Ливонская война
Season 1 / Episode 324 November 2020
Ближние люди
Season 1 / Episode 424 November 2020
Вдовья доля
Season 1 / Episode 525 November 2020
Грешник и праведник
Season 1 / Episode 625 November 2020
Каин и Авель
Season 1 / Episode 726 November 2020
Битва при Молодях
Season 1 / Episode 826 November 2020
В 1 сезоне 1 серии сериала «Грозный» прославленная русская столица Москва находится в упадке. Царь начинает писать летопись своей жизни, возвращаясь к самому ее началу. Он вспоминает о том, как выбрал себе жену не по статусу, но по большой любви.
